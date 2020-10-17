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17.10.2020 - 09:20 | | İHA

Son dakika... İl il yağmur uyarısı geldi! MGM'den flaş açıklama

Gelen son dakika bilgilere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara Bölgesi, İzmir ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in batı kıyısı, Çanakkale'nin güney ve İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... İl il yağmur uyarısı geldi! MGM'den flaş açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yağış alan yerlerde 1-3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra il genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, kuzey, Dikili, Bergama ve Kınık ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 28

Bursa: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Az bulutlu ve açık 30

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 27

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Az bulutlu 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30

Son dakika... İl il yağmur uyarısı geldi MGMden flaş açıklama

Radar görüntüsü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde saat 09.20 itibarıyla haritaya böyle yansıdı.

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