MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İletişim Başkanı Altun: Boğaziçi'nde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız
ABONE OL
02.02.2021 - 16:47 | | DHA

Son dakika... İletişim Başkanı Altun: Boğaziçi'nde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız

Gelen en son habere göre; İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili, "Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" dedi.

Son dakika... İletişim Başkanı Altun: Boğaziçi'nde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklama yaptı. Paylaşımında, eylemde gözaltına alınan 108 kişiden sadece 7'sinin üniversite öğrencisi olduğuna dair habere de yer veren Altun, "Tabloda duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin üç başarı kriteri vardır; araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

 

Son dakika... İletişim Başkanı Altun: Boğaziçinde huzuru temin etmek için gerekeni yapacağız

İskenderun açıklarında hortum oluştuİskenderun Körfezi açıklarında bugün öğle saatlerinde hortum meydana geldi. Bir süre denizde ilerleyen hortum, kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi. Hortum, kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika: 4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Video ortaya çıktı

Son Dakika: 4 gencin feci ölümünde yeni gelişme! Video ortaya çıktı

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

Son dakika... Avcılar'da kanlı saldırı! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Son dakika... Avcılar'da kanlı saldırı! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet