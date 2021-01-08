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08.01.2021 - 16:53 | | DHA

Son dakika... İnanılmaz kalabalık: İçeride nefes alamıyoruz!

Gelen bir son dakika haberine göre; Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Son dakika... İnanılmaz kalabalık: İçeride nefes alamıyoruz!

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala, Eminönü'nde yoğunluk yaşandı. Çok sayıda kişi, evlere kapanmadan önce alışveriş yapmak için Mısır Çarşısı'na akın etti ancak sosyal mesafe kuralı unutuldu. İğne atsan yere düşmeyecek kalabalık arasında dolaşan polis drone'u, sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlattı. 

Son dakika... İnanılmaz kalabalık: İçeride nefes alamıyoruz

"ALIŞVERİŞ YAPIP, EVİMİZE GİDECEĞİZ"

Eminönü'ne alışverişe gelen bir kişi, "İki günlük kısıtlama var, alışverişimizi yapıyoruz, evimize gideceğiz. Kalabalık. Biz geldiğimizde daha sakindi ama öğleden sonra kalabalıklaştı" diye konuştu.

Son dakika... İnanılmaz kalabalık: İçeride nefes alamıyoruz
 

"ASLINDA GEZMEMEK EN İYİSİ, YANLIŞ YAPIYORUZ"

Kocaeli'nden gelen misafirini gezdirmek için Eminönü'ne gelen bir kişi de, "Misafirim var, gezmeye getirdim. Alışverişimizi de yapıyoruz. Aslında gezmemek en iyisi bu kalabalıkta. Yanlış yapıyoruz bence. Bugün Cuma, Alışveriş yoğunluğu var" ifadelerini kullandı.

Son dakika... İnanılmaz kalabalık: İçeride nefes alamıyoruz

"DARALDIK İÇERİDE, NEFES ALAMIYORUZ"

Gaziosmanpaşa'dan Eminönü'ne gelen bir başka kişi ise, "Daraldık içeride, nefes alamıyoruz. Biraz gezinip eve döneceğiz" dedi.

Erdoğan'dan Ankara kulislerini sallayan ziyaretle ilgili flaş açıklama!Gelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. ABD'deki olaylar hakkında konuşan Erdoğan, "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir." dedi. Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Asiltürk’le yaptığı görüşmeyle ilgili soruya da cevap verdi.
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