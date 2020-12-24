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24.12.2020 - 10:13 | | AA, İHA

Son dakika... İncirlik Üssü'ne hareketli anlar! Uçaklar peş peşe havalandı

Gelen son dakika haberine göre; Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Üssü'ne drone düştü. Polis ekipleri düşmüş halde bulunan droneu incelemeye aldığı bildirildi. Öte yandan bulunan drone sonrası 3 adet F-16 savaş uçağının hangardan çıktığı ve peş peşe havalandığı belirtildi.

Son dakika... İncirlik Üssü'ne hareketli anlar! Uçaklar peş peşe havalandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Üssü'nde düşmüş şekilde bulunan drone, polislerce incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında görevli personel, üs bahçesinde düşmüş bir drone buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Drone, incelenmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

UÇAKLAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Bu arada bahçeye drone düştükten sonra 3 adet F-16 savaş uçağı hangardan çıkarak peş peşe havalandı.

Yaklaşık 3 yıl önce Rus uyruklu bir kişi İncirlik Üssü çevresinde keşif yaparken yakalanmış, zanlı drone ile üsse saldırı yapacağı iddiasıyla tutuklanmıştı.

    Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
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