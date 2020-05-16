Son dakika... Instagram fenomeni Dilan Polat şantaja dayanamadı! Ağlayarak anlattı

Son dakika haberine göre, bosyal medya platformu Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunan güzellik uzmanı Dilan Polat'ın 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllardır sakladığı bu olay üzerinden N. G. isimli bir kadın tarafından tehdit edilen Polat, gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı.

2 çocuk annesi Dilan Polat'ın "Trafik kazasında kaybettim" dediği annesinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir takipçisinin kendisini bu konuyu ortaya çıkartmakla tehdit edilen Dilan Polat, "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum." ifadelerini kullandı.

Polat, Instagram hesabından yayınladığı videoda şunları söyledi:

"5 gündür ne yaşadığımı ben biliyorum. Sanki dirseklerim kırılmış, tutmuyor. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Bu söylenecek bir şey değildi çünkü herkesin başına gelebilir. 5 gündür hem şantaj hem tehdit mesajları alıyorum. Benim babam hastaydı beyninde tümör vardı bilerek yapmadı. Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yaparak 'magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Allah'a havale ediyorum, gereken şikayette de bulundum. Kimsenin ölmüş birinin kemiklerini sızlatmasına gerek yok.

Annemle gurur duyuyorum. Annem de babam da çok iyi insanlardı. Kimsenin içinde ne yaşadığını bilemezsiniz. Kimseyi anne ve babasıyla tehdit edemezsiniz. Rabbim yaşatılanı yaşatsın sadece bunu istiyorum. Ben çok güçlü bir kadınım. Annem öldüğünde kardeşim meme emiyor diye 9 yaşında onu emzirmiş bir kadınım. Beni bunlarla yıkamazsın. Benim kızım bunu bilmiyor. 'Anneannem neden öldü?' dediğinde kazadan öldü diyorum. Neden benim hayatımın en büyük sınavıyla bana şantaj yaptınız neden?"