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27.05.2020 - 09:36 | | AA

Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

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İstanbul trafiğinde son durum... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'deki yoğunluk havadan görüntülendiİstanbul'da 4 günlük kısıtlamanın sona ermesinin ardından işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana gelen trafik yoğunluğu havadan böyle görüntülendi.
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