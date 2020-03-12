Son dakika... Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakik açıklamasında, "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.