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10.03.2020 - 11:55 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberlere göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! Etkisiz hale getirildiler

TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyi Kandil'de düzenlenen operasyonda da sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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