10.03.2020 - 11:55 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Irak'ın kuzeyinde örgüte darbe! Etkisiz hale getirildiler
Son dakika haberlere göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.
TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyi Kandil'de düzenlenen operasyonda da sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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