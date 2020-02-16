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16.02.2020 - 11:32 |

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi I Irak'ın kuzeyinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında Harun Kod adlı “saldırı ve sabotaj birim sorumlusu”nun da bulunduğu 8 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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