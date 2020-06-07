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07.06.2020 - 17:25 | | milliyet.com.tr

Son dakika: Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Harekatta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika: Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek' denildi.

Boşanmak istediği eşi tarafından darp edildiKartal'da bir kadın boşanmak istediği eşi tarafından takip edilerek önce silahla öldürülmek istendi. Tabancanın tutukluk yapmasıyla amacına ulaşamayan eş, talihsiz kadının yüzüne silah kabzasıyla defalarca vurdu. Öldüresiye dövülen kadın yaşadığı dehşet anları anlattı.
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