07.06.2020 - 17:25 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Irak'ın kuzeyine operasyon! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi. Harekatta 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek' denildi.
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