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12.01.2021 - 10:04 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Irak'ta operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 8 teröristin tespit edildiğini duyurdu. Bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Irak'ta operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Son dakika... Irakta operasyon Teröristler etkisiz hale getirildi

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