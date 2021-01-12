Son dakika... Irak'ta operasyon! Teröristler etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 8 teröristin tespit edildiğini duyurdu. Bölgeye düzenlenen hava harekatıyla teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist düzenlenen başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.