26.02.2020 - 12:24 | | İHA
Son dakika... İran uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi!
Gelen son dakika haberine göre, İran Hava Yolları'na ait bir uçak İran vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Esenboğa Havalimanı'na indi. Öte yandan dün Tahran-İstanbul seferini yapan uçağın Ankara’ya iniş yapmasının ardından yolcuların karantinadaki süreci devam ediyor.
İran’ın başkenti Tahran’dan hareket eden ve İstanbul’a inmesi planlanan uçağın içindeki yolculardan bir kısmında öksürük ve boğaz ağrısı görülmesinin ardından uçak Ankara Esenboğa Havaalanı’na acil iniş yapmıştı. Havaalanında yapılan ilk kontrollerin ardından yolcular, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen özel kıyafetli ve maskeli ekipler tarafından ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmişti. Karantina süreci 25 Şubat itibariyle başlayan yolcuların hastanedeki ikinci günü devam etti.
Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.