Son dakika... İran uçağı Esenboğa Havalimanı'na indi!

İran’ın başkenti Tahran’dan hareket eden ve İstanbul’a inmesi planlanan uçağın içindeki yolculardan bir kısmında öksürük ve boğaz ağrısı görülmesinin ardından uçak Ankara Esenboğa Havaalanı’na acil iniş yapmıştı. Havaalanında yapılan ilk kontrollerin ardından yolcular, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen özel kıyafetli ve maskeli ekipler tarafından ambulanslarla Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilmişti. Karantina süreci 25 Şubat itibariyle başlayan yolcuların hastanedeki ikinci günü devam etti.