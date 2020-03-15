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15.03.2020 - 00:49 |

Son dakika | İran'da korkutan deprem

İran'ın Kum kentinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | İran'da korkutan deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kum kenti olan 4 büyüklüğündeki deprem yerel saatle 00.11'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Deprem nedeniyle can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

 

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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