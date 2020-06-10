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10.06.2020 - 17:16 | | DHA

Son dakika... İş yeri önünde görülen yılanı iftaiye ekibi yakaladı!

Gelen bir son dakika haberine göre havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanından yılan haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor.Denizli'de, kentin en işlek yerlerinden olan Bayramyeri Meydanı'ndaki bir iş yerinin önünde, bir kolinin altına giren yılan, çevredekileri korkuttu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak, doğaya bırakıldı.

Son dakika... İki ilde daha yılan paniği!
Son dakika... İki ilde daha yılan paniği!
Son dakika... İki ilde daha yılan paniği!
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Saraylar Mahallesi'ndeki Bayramyeri Meydanı'nda bir iş yerinin önünde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Gelen itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlar ve esnafta korku yaratan yılanı yakalamak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri, ellerindeki özel aparatla bir kolinin altına saklanan yılanı kısa sürede yakaladı. 1, 5 metre uzunluğundaki yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.

 

Vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini çıkardıAntalya'daki sahiller, corona virüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Corona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi. Bodrum ilçesinde vatandaşlar, plajlarda sosyal mesafe kuralına uyarak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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