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08.01.2021 - 08:46 | | İHA

Son dakika: Samsun'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Son dakika haberine göre Samsun'da belediyenin işçi servis aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Son dakika: Samsun'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var...

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Uzuner idaresindeki 06 CHU 16 plakalı Atakum Belediyesine ait servis midibüsü rampa aşağı inerken freninin tutmaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpıp yol ortasına devrildi.

Son dakika: Samsunda işçi servisi devrildi Ölü ve yaralılar var...

Kazada can pazarı yaşandı. Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile birlikte 20 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tuzla'da bir gemide yangın çıktıİstanbul Tuzla'da Tersaneler bölgesinde bulunan bir gemide yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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