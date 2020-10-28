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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İskenderun'da patlama: 5 kişi gözaltına alındı
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28.10.2020 - 20:39 |

Son dakika: İskenderun'da patlama: 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre, Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2 PKK'lı teröristin saldırı girişimiyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 4 ilde 5 zanlı gözaltına alındı.

Son dakika: İskenderun'da patlama: 5 kişi gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs açıklamasıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bakan Koca, toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.Sağlık Bakanı Koca: ''İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır''
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