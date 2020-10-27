27.10.2020 - 17:37 | | İHA
Son dakika... İskenderun’daki orman yangınına soruşturma!
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Denizciler Mahallesi Akarca mevkisinde çıkan yangın, yerleşim yerlerine yakın alanda etkili oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi. Tehdit altında olan evler tahliye edilirken, yangın İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ne doğru ilerliyor.
Ekipler yangının kontrol altına alınması için müdahaleyi sürdürüyor.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı da orman yangınıyla ilgili soruşturma başlattı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."