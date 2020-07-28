MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! İslahiye’de vaka sayıları artıyor
ABONE OL
28.07.2020 - 15:02 |

Son dakika! İslahiye’de vaka sayıları artıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde denetimler sıklaşmasına rağmen corona virüs vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Son dakika! İslahiye’de vaka sayıları artıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde tedbirlere ve denetimlere rağmen korona virüs (Covid-19) vaka sayısı artmaya devam ediyor. İlçede son bir günde 3, 3 günde 7 vaka görülürken toplam vaka sayısı 50'ye ulaştı.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinde görevli bir doktor, korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu tedavi altına alınmıştı. 14 günlük sürecin tamamlanmasının ardından test sonucu negatif çıkan doktor yeniden görevine döndü.

DÜĞÜNE GİDEN DE EKMEK ALAN DA YAKALANIYOR

İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin yaptığı filyasyon çalışması sonrasında ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Vakaların kimi zaman bir düğünde, kimi zaman ise eve ekmek getiren kişiden virüs kaptığı belirlendi. Pozitif olduğunu bilmeyen bir kişinin Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde düğüne katılması ile virüsü düğündekilere bulaştırdığı, yine pozitif olduğunu bilmeyen bir kadının yaptığı yufka ekmekleri sattığı ailelere hastalığı bulaştırdığı belirlendi.

TEMASTA BULUNAN 420 KİŞİ KARANTİNA ALTINDA

Alınan tedbirlere ve yasaklara uymayarak pozitif kişilerle ile temas ettiği tespit edilen 420 kişi karantinaya alındı. Bu kişilerin takibi, aile hekimleri ve kolluk birimleri tarafından günlük olarak yapılmaya devam ediyor.

Corona virüs testi için cezaevinden çıkan karısını kaçırdıAdana'da, koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Yüreğir Devlet Hastanesi'ne sevk edilen hükümlü Songül Beyazlat (31), eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırıldı. Polis, firari Songül ile eşi Onur Beyazlat'ı yakalamak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! İslahiye’de vaka sayıları artıyor

Son dakika! İslahiye’de vaka sayıları artıyor

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Sonuçlar belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sonuçlar belli oldu mu? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sıradaki Haber