Son dakika... İstanbul Adliyesi’nde memur pozitif çıktı! Mahkeme karantinaya alındı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 6. Tüketici Mahkemesi kaleminde çalışan bir erkek memurun covid-19 testi pozitif çıktı. Memurun hastalık taşıdığına dair bir belirti göstermediği ancak durumun öğrenilmesi üzerine dün sabah mahkemenin iki hakimi ve tüm kalem personeli idari izne çıkartıldı.

“KARANTİNAYA ALINDIK” YAZISI ASILDI

Hakimler ve memurların evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının hemen ardından hakimlerin odaları, duruşma salonu ve mahkeme kalemi dezenfekte edildi. Mahkemenin duruşma salonu ve kaleminin kapısına, "Covid19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı.