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01.02.2021 - 16:45 | | DHA

Son dakika... İstanbul Avcılar'da iş insanına lüks cipine binerken silahlı saldırı; dehşet anları kamerada...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Avcılar'da oto galeri sahibi olduğu öğrenilen U.V. ekmek almak için lüks otomobiline bineceği sırada, motosikletle gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan U.V. tedavi altında alınırken, dehşet anları kameralara yansıdı...

Olay, İstanbul Avcılar, Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için dışarıya çıktığı öğrenilen oto galeri sahibi U.V. lüks otomobiline bineceği sırada motosikletle buraya gelen biri kadın iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yere düşen U.V.'ye ateş etmeye devam eden saldırganlar daha sonra geldikleri motosiklete binerek, olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. U.V. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bacağına 3 kurşun isabet eden U.V. tedavi altına alındı.

Olay yerinde 17 adet boş kovan bulundu.

Son dakika... İstanbul Avcılarda iş insanına lüks cipine binerken silahlı saldırı; dehşet anları kamerada...

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaskı takan biri kadın iki kişi, evden çıkan ve otomobiline binmeye çalışan U.V.'ye ateş açıyor. U.V. Yere düşerken şüpheliler ateş etmeye devam ediyor.

Şüpheliler daha sonra buradan hızla uzaklaşıyor.

Son dakika... İstanbul Avcılarda iş insanına lüks cipine binerken silahlı saldırı; dehşet anları kamerada...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürücüsüz otobüs testiCumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı. Erdoğan yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
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