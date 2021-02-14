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14.02.2021 - 11:20 | | AA

Son dakika... İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda kar tipisi nedeniyle son dakika gelişmesi yaşandı. Görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesiyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu

Son dakika... İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
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Son dakika kar haberleri... Beklenen kar yağışı başladı! 50 santimetreyi bulabilir...
Son dakika kar haberleri... Beklenen kar yağışı başladı! 50 santimetreyi bulabilir...
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İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kar tipisi nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düştüğü, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.45'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Öte yandan Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.

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