14.02.2021 - 11:20 | | AA
Son dakika... İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda kar tipisi nedeniyle son dakika gelişmesi yaşandı. Görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesiyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda kar tipisi nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düştüğü, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08.45'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı belirtildi.
Öte yandan Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını duyurdu.
Ön camında 'taşıyıcı' yazan taksiden uyuşturucu çıktı!Adana’ da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisinde esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'” yazıları dikkat çekti.