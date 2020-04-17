MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul Boğazı'ndan 'corona' geçti! Kıyı Emniyeti vatandaşları uyardı
ABONE OL
17.04.2020 - 09:14 | | DHA

Son dakika... İstanbul Boğazı'ndan 'corona' geçti! Kıyı Emniyeti vatandaşları uyardı

Gelen son dakika haberine göre, Panama bandıralı "Ocean Corona" adlı gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçti. Gemiye kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Evde kalın" çağrısı yaptı.

Son dakika... İstanbul Boğazı'ndan 'corona' geçti! Kıyı Emniyeti vatandaşları uyardı

Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "Ocean Corona" isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nı geçerek Ereğri'ye gitti. 289 metre boyundaki geminin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kılavuzluk etti. Corona virüse karşı tulum giyip ve maske takan ekipler, gemiye çıktı.

Gemiye İstanbul Boğazı'ndan geçerken "Kurtarma 8" römorkörü de eşlik etti. Kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" çağrısında bulundu.

Son dakika... İstanbul Boğazından corona geçti Kıyı Emniyeti vatandaşları uyardı

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Pnömokok aşısı, Covid-19'un ağır geçmesini önleyen faktörlerden

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Pnömokok aşısı, Covid-19'un ağır geçmesini önleyen faktörlerden

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

Muhtar corona virüslü hastayı gizleyince görevden alındı

Muhtar corona virüslü hastayı gizleyince görevden alındı

Sıradaki Haber