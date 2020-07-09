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09.07.2020 - 10:41 | | Ferit ZENGİN

Son dakika... İstanbul Emniyeti'nde beklenen il dışı tayinler gerçekleşti!

Emniyet Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen tayinlerle, İstanbul Emniyeti’nde sorumlu il emniyet müdür yardımcısı, şube ve ilçe müdürü olarak görev yapan 127 isimden 39’u il dışına ve polis okullarına görevlendirildi.

Son dakika... İstanbul Emniyeti'nde beklenen il dışı tayinler gerçekleşti!

Görev yerleri değişen müdürler arasında İstihbarat, Organize, Mali, Kaçakçılık şubelerin müdürleri bulunuyor.

Otobüsteki bıçaklı dehşet kameraya böyle yansıdıKonya'da, hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek'i (40) otobüste yanına gelip, "Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi misin?" diye sorduktan sonra bıçaklayarak ağır yaralayan Muhammet Arslan Karaman (21), mahkemece tutuklandı. Otobüsteki dehşet anlarının araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
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