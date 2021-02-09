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09.02.2021 - 12:04 | | DHA

Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen an! Uyuşturucu kuryeleri böyle yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenledi.

15 Ocak ve 3 Şubat tarihleri arasında yapılan 4 farklı operasyonda yutma yöntemiyle sindirim sisteminde uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edilen İran uyruklu toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerde 284 adet kapsül şeklinde 3 kilo 350 gram eroin maddesi ve 8 adet kapsül şeklinde 122 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen an! Uyuşturucu kuryeleri böyle yakalandıİstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu kuryelerine yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Havalimanı'nda midesinde uyuşturucu taşıyan İranlı kuryeler böyle yakalandı.
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