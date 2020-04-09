09.04.2020 - 14:17 |
Son dakika... İstanbul için flaş maske kararı! Eczanelerden ücretsiz alınabilecek
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildiği bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Soyguncuyu elinde şişe ile kovaladıİstanbul'da birer saat arayla üç farklı markete giren silahlı soyguncu, market çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı. Bir market çalışanının elinde şişeyle kovaladığı soyguncu, polis tarafından kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.