04.04.2020 - 13:33 |
Son dakika... İstanbul için 'turuncu' alarm! Meteoroloji saat verdi
Gelen son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kuvvetli fırtına beklendiğini belirtip yarın sabah 06.00'dan salı günü 21.00'e kadar geçerli olmak üzere 'turuncu uyarı' yayınladı.
Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbiri olunmalıdır."
Evine gelen maaşını alan vatandaş askere dua ettiKastamonu’da ikamet den ve corona virüs sebebi ile evinden çıkmayan Abdurrahman Ahmetoğlu, emekli maaşını çekerek evine getiren jandarma ekibine ellerini semaya açarak dua etti. Ayrıca jandarma ekipleri, ihtiyaç sahipleri için sağlanan bin TL'lik yardımların da dağıtımına başladı.