Son dakika... İstanbul için 'turuncu' alarm! Meteoroloji saat verdi

Son dakika haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "Kuzey ve Kuzeybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbiri olunmalıdır."