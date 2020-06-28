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28.06.2020 - 17:02 | | DHA

Son dakika... İstanbul Kayışdağı'nda orman yangını

Son dakika haberi... Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kayışdağı'nda orman yangını
Kayışdağı'nda orman yangını
Kayışdağı'nda orman yangını
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Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.  Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sürüyor.

Son dakika... İstanbul Kayışdağında orman yangını

Kayışdağı'nda orman yangınıSon dakika haberi... Kayışdağı Ferhatpaşa yakınında ormanlık alanda yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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