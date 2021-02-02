Son dakika... İstanbul Küçükçekmece ve Nevşehir'de vahşet! Köpekler böyle öldürüldü...

Korkunç olay, öğle saatlerinde İstanbul'da Küçükçekmece Gölü iç kumsal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teknesinin yanına giden bir balıkçı köpek cesedini fark etti. Çevredekilerde olay yerine giderek belinden iple bağlanmış olan köpekle ilgili polisi aradı. Suda bulunan köpek cesedi olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Hayvanseverler köpeğin biri ya da birileri tarafından iple bağlanarak göle atıldığını iddia etti.

"BEL KISMINDAN 4 DEFA BAĞLANMIŞ"

Yaşanan olayı anlatan Özlem Sönmez iple bağlanarak köpeğin öldürüldüğünü düşündüğünü söyleyerek, "20 yıldır burada yaşıyorum. Uzun yıllardır burada köpeklere bakıyoruz. Bu sabah buradaki güvenlik arkadaş bize haber verdi. Köpeğin bağlanıp suya atıldığını söyledi. Geldik baktık köpek bel kısmından 4 defa bağlanmış ve ölmüş. Bizim burada baktığımız sokak köpeklerinden bir tanesi. Daha önce de buna benzer olaylar oldu bugün de bu canımızı kaybettik. Kendi dolanmış olamaz. Buradaki teknede yaşayanlarda haynanseverlerdir. Ne olursa olsun bize haber verirler, buna müsaade etmezler" diye konuştu. Köpek cesedini gören Osman Göçen isimli vatandaş da, "Sabah teknedeki arkadaş bize haber verdi. Bel kısmından bağlanıp atılmış. Bel kısmından 4 tur ipin dolandığını gördüm. Bana çok şüpheli geldi. Buralarda gezen köpeklerdendi. Polise telefon açtık. Polisler geldi kendi. Kendine dolanmış olduğunu düşünüyoruz" dedi.



NEVŞEHİR'DE AYAKLARI BAĞLI ÖLÜ BULUNAN 10 KÖPEĞİN ZEHİRLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Sofular köyünde çöplükte ayakları iple bağlı şekilde ölü bulunan 10 köpeğin, zehirlenerek telef edildiği ortaya çıktı. Köpeklerin öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması başlatıldı.

Sofular köyü girişindeki çöplük alanda önceki gün arka ayakları birbirine bağlı 10 sokak köpeğini hareketsiz gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın yaptığı incelemede köpeklerin öldüğü belirlendi. Köpeklerden 9'u, yapılan incelemenin ardından İl Özel İdaresi ekiplerince gömüldü. 1 köpekten alınan numuneler ise Ankara Veteriner Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan incelemede köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı imzası ile yapılan yazılı açıklamada, köpeklerden birisine otopsi yapıldığı belirtilerek, "Yapılan otopsi sonucunda, köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü anlaşılmıştır. 9 adet köpek ise insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için kepçe ile derin çukur açılarak ve üzeri kireçlenerek gömülmüştür. Köpeklerin kim veya kimler tarafından öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi amacıyla Ürgüp Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla soruşturma işlemi başlatılmış olup halen devam etmektedir" denildi.

Öte yandan Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu, köpeklerin öldürülmesiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Federasyon üyesi Nuray Temuroğlu, "Gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Hayvan hakları yasasının bir an önce çıkartılmasını istiyoruz. Hayvanların ölümünden acı çekiyoruz. Bunların ölümleri bizi öldürüyor, kahrediyor. Bunu yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bunu yapanların hak ettikleri cezaları almalarını istiyoruz" diye konuştu.