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04.12.2020 - 06:50 | | AA

Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Gözaltılar var...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul merkezli 3 ilde operasyon! Gözaltılar var...

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilde, silahlı suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi yakalanırken ekipler adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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