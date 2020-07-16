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16.07.2020 - 11:37 | | DHA

Son dakika... İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 7 kişi yakalandı

İstanbul’da Bylock kullandıkları tespit edilen Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 İlde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında Öğretmen, muhasebeci ve esnafların olduğu örgütün sivil yapılanmasında oldukları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan Bylock Haberleşme sistemini kullandıkları tespit edilen 13 kişinin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda önceki gün 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul merkezli Ankara ve Bolu'da yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Esnaf, Öğretmen ve muhasebecilerin olduğu öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yetkililer operasyon kapsamında 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirttiler.

 

 

İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındıİstanbul’da Bylock kullandıkları tespit edilen ve Fethullahçı Silahlı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öğrenilen 7 şüpheli gözaltına alındı. 3 İlde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında öğretmen, muhasebeci ve esnafların olduğu ve örgütün sivil yapılanmasında oldukları tespit edildi.
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