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05.02.2021 - 11:27 | | AA

Son dakika! İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı.

Son dakika! İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında, İstanbul Milletvekili Şık'ın "Boğaziçi protestolarını bahane ederek, 'bu hükümet seçimle gitmeyecek, sokağa çıkın' çağrısında bulunduğuna dair haberler yapıldığı" belirtildi.

Bunun üzerine, Şık, hakkında TCK 214. Maddesi kapsamında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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