Son dakika | İstanbul Silivri açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.57'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem 7,03 kilometre derinlikte yaşandı.
KANDİLLİ RASATHANESİ
Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.
MANİSA DA SALLANDI
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.