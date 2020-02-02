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02.02.2020 - 04:11 |

Son dakika | İstanbul Silivri açıklarında deprem

AFAD ve Kandilli'de yer alan son dakika haberine göre İstanbul Silivri açıklarında deprem meydana geldi.

Son dakika | İstanbul Silivri açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.57'de Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem 7,03 kilometre derinlikte yaşandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ

Kandilli Rasathanesi Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.  

Son dakika | İstanbul Silivri açıklarında deprem

MANİSA DA SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

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