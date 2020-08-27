MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! İstanbul Sultangazi'deki fabrikada patlama
ABONE OL
27.08.2020 - 15:26 | | DHA

Son dakika! İstanbul Sultangazi'deki fabrikada patlama

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.

Son dakika! İstanbul Sultangazi'deki fabrikada patlama

Detaylar birazdan...

2 yaşındaki çocuk evlerinin balkonundan emlakçının üzerine düştüGaziantep'te, 2 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkadir Hulu Accuri, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan, emlak ofisinin önündeki sandalyede oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü. Çocuğu kucağında bulan Elmas da sandalyeyle birlikte yere devrildi. Çocuk ve Elmas hafif yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı

2020-KPSS sınava giriş belgeleri yayımlandı

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

28 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2020?

28 Ağustos Bim aktüel kataloğu indirimleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor 2020?

Sıradaki Haber