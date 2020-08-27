27.08.2020 - 15:26 | | DHA
Son dakika! İstanbul Sultangazi'deki fabrikada patlama
Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Sultangazi'de bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Patlama nedeniyle fabrikanın duvarının yıkıldığı belirtilirken, ekiplerin çalışması devam ediyor.
Detaylar birazdan...
2 yaşındaki çocuk evlerinin balkonundan emlakçının üzerine düştüGaziantep'te, 2 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkadir Hulu Accuri, 2'nci kattaki evlerinin balkonundan, emlak ofisinin önündeki sandalyede oturan İsmail Elmas'ın üzerine düştü. Çocuğu kucağında bulan Elmas da sandalyeyle birlikte yere devrildi. Çocuk ve Elmas hafif yaralanırken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.