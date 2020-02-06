Son dakika... İstanbul trafiği kilit! İşe son durum...

Son dakika haberine göre, İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor. İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluğu haritasına göre 18.42 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

allah