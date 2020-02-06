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06.02.2020 - 17:49 |

Son dakika... İstanbul trafiği kilit! İşe son durum...

Gelen son dakika haberine göre, sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağışlı hava İstanbul trafiğine de etki ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu 18.42 itibariyle yüzde 74'e ulaştı

Son dakika... İstanbul trafiği kilit! İşe son durum...

Son dakika haberine göre, İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor. İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluğu haritasına göre 18.42 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

Son dakika... İstanbul trafiği kilit İşe son durum...
allah

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