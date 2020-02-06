06.02.2020 - 17:49 |
Son dakika... İstanbul trafiği kilit! İşe son durum...
Gelen son dakika haberine göre, sabah saatlerinde başlayan ve devam eden yağışlı hava İstanbul trafiğine de etki ediyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu 18.42 itibariyle yüzde 74'e ulaştı
Son dakika haberine göre, İstanbul genelinde oluşan yoğun trafik bölge halkına zor anlar yaşatıyor. İstanbul'da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk her iki yakada da, özellikle TEM ve E-5 Karayolu'nda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluğu haritasına göre 18.42 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.
allah
Feci kazada kahreden detayistSabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Zehra Bilgi Koçar'ın, Temmuz ayındaki düğününde eşiyle birlikte yaptığı dansın görüntüsü ortaya çıktı. Koçar'ın eşini işinin çıkması nedeniyle İstanbul'a erken gelince uçak kazasından kurtulduğu ortaya çıkmıştı.