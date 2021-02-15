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15.02.2021 - 08:44 | | DHA

Son dakika: İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü!

Son dakika gelen habere göre İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından haftanın ilk iş günü trafik akışı önceki haftalara göre sakin seyrediyor. Öte yandan metrobüs ve minibüs duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

Son dakika: İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü!

Türkiye genelinde 12 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Hafta sonu etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de aralıklarla sürüyor. İstanbul'da haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarıyla yola çıkmayı geçtiğimiz haftalara oranla daha az tercih ettiği gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.30 sıralarında trafik durumu yüzde 44 olarak ölçüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan da görüntülendi.

İstanbul'da toplu taşımada yoğunluk

Son dakika: İstanbul trafiğinde şaşırtan görüntü

 

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sabah saatlerinde de yağan kar yağışı metrobüs ve minibüs duraklarında yoğunluklar yaşanmasına neden oldu. Haftanın ilk mesai gününde sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla Zeytinburnu'nda işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, metrobüs ve minibüs duraklarına gelerek burada yoğunluk oluşturdu. İstanbul genelinde araç trafiğinde azalma görülürken toplu taşıma araçlarında yoğunluk göze çarptı. D-100 Karayolu'nda da yer yer araç kuyruğu oluştu.

Polis aracının kar kazası kameradaEsenyurt'ta kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan polis otosu kaldırımdaki ağaca çarparak durabildi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
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