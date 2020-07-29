Son dakika... İstanbul trafiğinde son durum

Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.

TEM Otoyolu Mahmutbey geçişi ile Fatih sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca TEM Bağlantı Yolu ve Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu.

Saat 17.30 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre İstanbul'da trafik yoğun yüzde 50'ye ulaştı.

Trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde havadan da görüntülendi.