29.07.2020 - 16:37 | | DHA
Son dakika... İstanbul trafiğinde son durum
Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyenler trafik yoğunluğuna sebep oldu. 17.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'ye ulaştı.
Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı.
TEM Otoyolu Mahmutbey geçişi ile Fatih sultan Mehmet Köprüsü ve Çamlıca TEM Bağlantı Yolu ve Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu.
Saat 17.30 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre İstanbul'da trafik yoğun yüzde 50'ye ulaştı.
Trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde havadan da görüntülendi.
İstanbul Sultanbeyli'de kadına işkence!İstanbul Sultanbeyli’de eşiyle anlaşamaması üzerine evi terk edip ailesiyle yaşamaya başlayan 25 yaşındaki Ceylan Y.'nin kocası, üç kardeşi ve amcası tarafından elektroşok, göz yaşartıcı sprey ile kaçırıldıktan sonra kelepçelenerek saatlerce darp edilmesine ilişkin yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılık, tutuklu koca Ersin Y. ve ağabeyi Burhan Y.ile kardeşleri Ali ve Dilek Y. ve amcası Sait Y. hakkında "İştirak halinde tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 17'şer yıldan 34'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.