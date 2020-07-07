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07.07.2020 - 17:21 | | AA

Son dakika... İstanbul Valiliği sağanak uyarısı yaptı

Son dakika haberine göre; İstanbul Valiliği, yarın beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Son dakika... İstanbul Valiliği sağanak uyarısı yaptı

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe'de yarın sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin edilirken, vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteorolojiye göre, yarın en düşük sıcaklığın 23, en yüksek sıcaklığın da 28 derece olması bekleniyor. 9 Temmuz Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, sıcaklıkların en düşük 21, en yüksek 30 derece civarında seyretmesi tahmin ediliyor.

Havanın cuma, cumartesi ve pazar günleri de az bulutlu olması, sıcaklıkların en düşük 22, en yüksek de 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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