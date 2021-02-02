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02.02.2021 - 13:56 | | DHA

Son dakika... İstanbul Valiliği'nden yeni Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltınan alınan 159 kişiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama yapıldı. Valilikten yapılan olaylarda açıklamada gözaltına alınan 159 kişiden 102'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 kişinin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediği açıklandı.

Son dakika... İstanbul Valiliği'nden yeni Boğaziçi Üniversitesi açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda gözaltına alınanlarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan 50 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, 1 şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. " ifadeleri yer aldı.

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