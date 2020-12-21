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21.12.2020 - 17:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İstanbul Valisi 'düşüş devam ediyor' deyip duyurdu! 3 ilçeye dikkat çekti

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'daki koronavirüs vakalarıyla ilgili güzel haberi verdi. Vali Yerlikaya pozitif vaka sayındaki düşüşün devam ettiğini belirterek en hızlı düşüş yaşanan ilçeleri de açıkladı.

Son dakika... İstanbul Valisi 'düşüş devam ediyor' deyip duyurdu! 3 ilçeye dikkat çekti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamasında, '18. Filyasyon Takip Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Beyaz koyu onay işareti Geçen hafta %40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: Arnavutköy, Beyoğlu, Avcılar... Tedbirlere uyararak Birlikte Başaracağız' dedi.

Son dakika... İstanbul Valisi düşüş devam ediyor deyip duyurdu 3 ilçeye dikkat çekti

Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yediKahramanmaraş'ta  alkol alan bir kişi kısıtlamayı ihlal ederek dışarı çıktı. Kaldırımda baygınlık geçiren kişiye 900 lira para cezası yazıldı.
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