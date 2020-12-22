MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! İstanbul Valisi duyurdu! 'İkinci dalganın zirvesini geride bıraktık'
ABONE OL
22.12.2020 - 11:00 | | AA

Son dakika! İstanbul Valisi duyurdu! 'İkinci dalganın zirvesini geride bıraktık'

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 azaldığını bildirdi.

Son dakika! İstanbul Valisi duyurdu! 'İkinci dalganın zirvesini geride bıraktık'

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı 25 oranında azaldı." bilgisini verdi.

Vali Yerlikaya, "Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça,  salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz." ifadesini  kullandı.

 

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

Son dakika haberi... 22 Aralık korona virüs tablosu açıklandı! Vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte, 22 Aralık korona tablosu Türkiye son dakika...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Son dakika: Bir iyi bir de kötü haber! Bakan Koca'dan kritik çağrı...

Son dakika: Bir iyi bir de kötü haber! Bakan Koca'dan kritik çağrı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet