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30.03.2020 - 16:57 | | DHA

Son dakika haberi: İstanbul Valisi duyurdu! Saat 17.00 itibariyle durduruldu

Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin saat 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildi.

Son dakika haberi: İstanbul Valisi duyurdu! Saat 17.00 itibariyle durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında, "İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.

Son dakika haberi: İstanbul Valisi duyurdu Saat 17.00 itibariyle durduruldu

Ankara'da tepki çeken görüntü! 'Şu rezilliğe bak...'Ankara'da, şehir içi toplu taşıma aracında seyahat eden vatandaşlar, corona virüs tedbirleri kapsamında kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıma kuralı ihlal edildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bir yolcu tarafından kaydedilen görüntüde, diğer yolcuların "Şu rezilliğe bak, ben bu otobüsü CİMER'e şikayet edeceğim" dediği görüldü.
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