Son dakika haberi: İstanbul Valisi duyurdu! Saat 17.00 itibariyle durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında, "İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" dedi.