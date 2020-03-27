27.03.2020 - 10:34 |
Son dakika...İstanbul Valisi'nden corona virüs açıklaması! 50 bin vatandaşa gıda kolisi dağıtılacak
Son dakika haberlere göre, İstanbul Valisi Yerlikaya, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Ali Yerlikaya, "50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolileri göndereceğiz." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:
İstanbullular evde kalmalıdır. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın evden çıkmaması için ekipler kurduk. 39 ilçemizdeki Vefa uygulamasıyla vatandaşlarımızın çağrısına cevap veriliyor. 22 Mart'tan bugüne Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi
65 ve yaş üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Gıda kolilerini pazartesinden itibaren mobil uygulama "Getir" tarafından teslim edilecek.
Büyüklerimizi çok seviyoruz. Bugünlerimizi büyüklerimize borçluyuz. Sizler evlerinizde kaldığınız sürece bizler ellerimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Kadıköy'de esnaf korona virüse karşı pet şişeden maske yaptıKadıköy’de bir esnaf, korona virüsünden korunmak için 5 litrelik pet şişeden kendi maskesini üretti. Pet şişeden maskeyle gezen esnafı gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. Zihni Sinir projesini tanıtan esnaf pet şişenin ağız kısmındaki kapağa delik açarak nefes aldığını söyledi.