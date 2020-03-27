Son dakika...İstanbul Valisi'nden corona virüs açıklaması! 50 bin vatandaşa gıda kolisi dağıtılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

İstanbullular evde kalmalıdır. 65 yaş üstündeki vatandaşlarımızın evden çıkmaması için ekipler kurduk. 39 ilçemizdeki Vefa uygulamasıyla vatandaşlarımızın çağrısına cevap veriliyor. 22 Mart'tan bugüne Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi

65 ve yaş üstü maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşımıza, 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Gıda kolilerini pazartesinden itibaren mobil uygulama "Getir" tarafından teslim edilecek.

Büyüklerimizi çok seviyoruz. Bugünlerimizi büyüklerimize borçluyuz. Sizler evlerinizde kaldığınız sürece bizler ellerimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.