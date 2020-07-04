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04.07.2020 - 17:22 | | DHA

Son dakika... İstanbul Zeytinburnu'nda 4 katlı bina boşaltıldı.

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 104'ncü sokakta 4 katlı bir bina çatlaklar oluşması nedeniyle tahliye edildi. Tedbir amacıyla tahliye edilen binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 104'ncü sokakta 4 katlı binada bir dairede tadilat çalışması yapan ustanın duvardaki çatlakları fark etmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesi'ne haber verildi.

Olay yerine gelen belediyede görevli mühendisler ile zabıta ve itfaiye ekipleri, binada inceleme yaptı.

Riskli görülmesi üzerine tahliye edilen bina, giriş kısmına güvenlik şeridi çekilerek mühürlendi.

Boşaltılan bina havadan da görüntülendi.

Son dakika... İstanbul Zeytinburnunda 4 katlı bina boşaltıldı.

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