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05.01.2021 - 10:43 | | AA

Son dakika: O ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi bugün başlıyor...

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

Son dakika: O ilçelerde yaşayanlar dikkat! İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi bugün başlıyor...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

BU AKŞAM BAŞLIYOR

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.
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