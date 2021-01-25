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25.01.2021 - 16:10 | | İHA

Son dakika... İstanbul'da 4 metrelik dalgalar

Gelen son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için 'sarı kodlu' fırtına uyarısının ardından Avcılar'da dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu yer yer 4 metreyi buldu.

Son dakika... İstanbul'da 4 metrelik dalgalar

İstanbul için yapılan şiddetli fırtına uyarıların ardından Avcılar sahilde oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Yetkililer tarafından kent için bugün şiddetli fırtına uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından fırtına etkisini göstermeye başladı.

 Avcılar Sahil'de oluşan dev dalgalar kıyıyı dövdü. Dalgaların boyu yer yer 4 metreyi bulduğu görüldü. Fırtına etkisi ile denizin rengi de değişti.

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MARMARA İÇİN 'SARI KODLU' FIRTINA UYARISI 

Meteoroloji yetkilileri, Marmara için hava durumu raporunu yayınlayarak, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı sarı kodlu uyarı yaptı. Meteroloji'nin internet sitesinde yer alan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde 90-120 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

  • Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yarın gece saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

 

 

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