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17.06.2020 - 13:46 | | AA

Son dakika...İstanbul'da 5 gün yağış bekleniyor!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul'un batı ve kuzey ilçelerinde öğle saatlerinde başlayacak gök gürültülü yağmur geçişlerinin 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor.

Son dakika...İstanbul'da 5 gün yağış bekleniyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın güneydoğusunda bulunan alçak basınç sistemine bağlı olarak atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava kent genelinde etkisini gösterecek.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

Yağışın akşam saatlerinden itibaren il geneline yayılarak 5 gün  boyunca aralıklarla yerel ve kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Genellikle birkaç saati aşmayan ancak önemli miktarda yağış bırakan  yaz yağmurları nedeniyle ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli  olmaları, güncel meteorolojik tahmin ve uyarıları takip etmeleri istendi.

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Corona virüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendilerSon günlerde vaka sayılarında artış yaşanmasına rağmen İstanbul Arnavutköy'de corona virüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.
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