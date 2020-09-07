MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul'da 6 ilçede büyük operasyon!
ABONE OL
07.09.2020 - 08:18 | | AA

Son dakika... İstanbul'da 6 ilçede büyük operasyon!

İstanbul'un Esenler, Arnavutköy, Güngören, Bağcılar, Bayrampaşa, Küçükçekmece ilçelerinde operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, ekipler özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle söz konusu adreslerde arama yapıyor. Çok sayıda silah ve uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

7 Eylül 2020 Milliyet'te Gündem7 Eylül 2020 Milliyet'te Gündem
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Yeni dönem başladı! Devlet ödeyecek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

Maskesiz vatandaş polisten uyarı: 1000 TL fazla çek

Son dakika... İstanbul'da 6 ilçede büyük operasyon!

Son dakika... İstanbul'da 6 ilçede büyük operasyon!

Sıradaki Haber