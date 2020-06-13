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13.06.2020 - 12:20 | | DHA - İHA

Son dakika! İstanbul'da acı olay! Daha 3 yaşındaydı

İstanbul Esenyurt’ta 3 yaşındaki bir çocuk park etmek isterken geri gelen bir minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Çocuğun yakınları sinir krizleri geçirirken olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Polis, minibüs sürücüsü gözaltına alırken kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Son dakika! İstanbul'da acı olay! Daha 3 yaşındaydı

Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesi 251. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta park etmek için manevra yapan servis minibüsünün şoförü arkada bulunan 3 yaşındaki çocuğa çarptı. Servis minibüsünün çarptığı çocuk ölürken sürücü gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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