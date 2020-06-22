MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da akılalmaz olay! Arkadaşını tinerle yaktı
ABONE OL
22.06.2020 - 09:42 | | İHA

Son dakika: İstanbul'da akılalmaz olay! Arkadaşını tinerle yaktı

Son dakika haberi... İstinye’de bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşını intikam almak için iş yerindeyken tinerle ateşe verdi. Gencin alev topuna döndüğü korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Son dakika: İstanbul'da akılalmaz olay! Arkadaşını tinerle yaktı

Sarıyer İstinye Sarıyer Caddesi üzerinde geçtiğimiz Nisan ayında meydana gelen olayda Yunus Emre D. isimli genç, TEM Otoyolu’nda arkadaşı Tunç M. ile otomobille seyrettiği esnada motorda problem olduğunu söyledi. Bunun üzerine araçtan inen M. kaputu açtıktan sonra içeriye eline sokarak sorunu çözmek istedi. O esnada M., arkadaşı D’nin şaka için kornaya basması sonucu korkmayarak küfür etti. D’nin kahkahalara boğulduğu olay sonrası intikam almak isteyen M., önceden D.’nin iş yerine girerek tiner döktü.

TİNERLE ARKADAŞINI ATEŞE VERDİ

D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M, çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.

Küçük çocuğun tehlikeli oyunu kameraya yansıdıSaadetdere Metrobüs durağının üstüne oyun oynamak için çıkan mendil satan çocuk, itfaiyeyi görünce korkarak E-5 karayoluna indi. Ekiplere yakalanmamak için panikleyen çocuk, daha sonra hızla akan trafikten karşıya geçti. Çocuğun o anları İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabiri tarafından görüntülenirken, akıllara önceki yıl aynı noktada hayatını kaybeden küçük çocuk geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS sınav sonuçları tarihi açıklandı! LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde olacak

LGS sınav sonuçları tarihi açıklandı! LGS sonuçları meb.gov.tr adresinde olacak

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Ve belli oldu! Milyonlarca memur kapsam dışında tutuldu...

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Salgından kadınlar daha çok etkilendi

LGS soruları-cevap anahtarı için TIKLA 2020! MEB LGS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

LGS soruları-cevap anahtarı için TIKLA 2020! MEB LGS sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı

Sıradaki Haber