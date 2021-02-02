MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... İstanbul'da barajlar alarm veriyordu! İste son durum
ABONE OL
02.02.2021 - 11:17 | | AA

Son dakika... İstanbul'da barajlar alarm veriyordu! İste son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranını İSKİ duyurdu. Son aylarda tehlikeli seviyelere gerileyen ve geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı baraj seviyelerinde artışa neden oldu. İstanbul baraj doluluk oranları son yağışlarla birlikte yüzde 42,63'e yükseldi.

Son dakika... İstanbul'da barajlar alarm veriyordu! İste son durum

 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı yüzde 23,47 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 42,63 olarak ölçüldü. Son beş günde barajların su seviyesi yüzde 8,32'lik bir artış gösterdi.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 83,65, Terkos'ta yüzde 40,99, Sazlıdere'de yüzde 19,86, Alibey'de yüzde 52,07, Büyükçekmece'de yüzde 44,86, Ömerli'de yüzde 46,79, Darlık'ta yüzde 54,84, Elmalı'da yüzde 50,21, Kazandere'de yüzde 62,40 ve Pabuçdere'de yüzde 19,79 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibariyle 369 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 743 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 2 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 90,07, 2007'de yüzde 55,39, 2008'de yüzde 25,49, 2009'da yüzde 50,95, 2010'da yüzde 95,94, 2011'de yüzde 90,33, 2012'de yüzde 67,14, 2013'te yüzde 77,71, 2014'te yüzde 33,03, 2015'te yüzde 86,67, 2016'da yüzde 75,82, 2017'de yüzde 84,84, 2018'de yüzde 73,60, 2019'da yüzde 90,40, 2020'de yüzde 57,23, 2021'de ise yüzde 42,63 olarak gerçekleşti.

    İstanbul'da dev fuhuş operasyonuİstanbul'da fuhuş çetesi 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir operasyonla çökertildi. 32 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda aralarında çetenin yönetici kadrosunda bulunan 14 şüphelinin de bulunduğu toplam 42 kişi gözaltına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Askerlik uzadı mı, kaç ay oldu 2021? Yeni askerlik düzenlemesi nedir?

    Askerlik uzadı mı, kaç ay oldu 2021? Yeni askerlik düzenlemesi nedir?

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Binlerce kişiye ödeniyor! Ayda 2 bin 840 lira...

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    Çin'den yeni Jack Ma hamlesi!

    Son dakika: MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim, aşı tarihini de sıraya koydu

    Son dakika: MEB açıkladı! Yüz yüze eğitim, aşı tarihini de sıraya koydu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet